Самосвал взлетел на воздух в Уфе

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В самом центре Уфы, по предварительным данным, 53-летний водитель грузового автомобиля «Ман», только что завершивший разгрузку песчанно-гравийной смеси, не обратил внимания на состояние кузова и продолжил движение. Это привело к тому, что кузов зацепился за конструкцию путепровода, а передние колеса самосвала повисли в воздухе.
На фотографиях с места происшествия видно, как самосвал оказался в довольно затруднительном положении. Кузов автомобиля застрял между путепроводом и землей, что создало дополнительные сложности для дорожных служб и спасателей. Однако, пострадавших в результате этого инцидента нет, лишь автомашина получила механические повреждения.