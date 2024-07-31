Самосвал взлетел на воздух в Уфе

В самом центре Уфы, по предварительным данным, 53-летний водитель грузового автомобиля «Ман», только что завершивший разгрузку песчанно-гравийной смеси, не обратил внимания на состояние кузова и продолжил движение. Это привело к тому, что кузов зацепился за конструкцию путепровода, а передние колеса самосвала повисли в воздухе.