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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Самосвал взлетел на воздух в Уфе

Самосвал взлетел на воздух в Уфе

31 июля 2024, 13:53
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В Уфе грузовой самосвал зацепился кузовом за путепровод на проспекте Салавата Юлаева, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

В самом центре Уфы, по предварительным данным, 53-летний водитель грузового автомобиля «Ман», только что завершивший разгрузку песчанно-гравийной смеси, не обратил внимания на состояние кузова и продолжил движение. Это привело к тому, что кузов зацепился за конструкцию путепровода, а передние колеса самосвала повисли в воздухе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

На фотографиях с места происшествия видно, как самосвал оказался в довольно затруднительном положении. Кузов автомобиля застрял между путепроводом и землей, что создало дополнительные сложности для дорожных служб и спасателей. Однако, пострадавших в результате этого инцидента нет, лишь автомашина получила механические повреждения.

#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Госавтоинспекция#Путепровод#Инциденты#Безопасность на дороге#Грузовой самосвал
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