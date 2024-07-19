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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:38

Большая стирка: самокатчики в Уфе вышли на новый уровень

Большая стирка: самокатчики в Уфе вышли на новый уровень

19 июля 2024, 11:19
Фото: 1MI
Парень решил сэкономить на доставке бытовой техники и стал звездой соцсетей.

Необычный способ транспортировки крупногабаритной бытовой техники нашел парень из Уфы. Перевезти стиральную машину из пункта А в пункт Б он решил на арендованном электросамокате.

Погрузив агрегат на транспортное средство, он сел на него сверху и ездил так по городу. К слову, прохожие на кадрах с городских камер видеонаблюдения реагировали на парня весьма сдержанно.

Видео: Видеодозор/Telegram

Напомним, ранее подростки в Уфе из подручных материалов (старого дивана, пары досок и электросамокатов) смастерили себе «лакшери-колесницу». На необычном транспорте они проехались по бульвару Ибрагимова.

Слабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе
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