Большая стирка: самокатчики в Уфе вышли на новый уровень

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Необычный способ транспортировки крупногабаритной бытовой техники нашел парень из Уфы. Перевезти стиральную машину из пункта А в пункт Б он решил на арендованном электросамокате.
Погрузив агрегат на транспортное средство, он сел на него сверху и ездил так по городу. К слову, прохожие на кадрах с городских камер видеонаблюдения реагировали на парня весьма сдержанно.
Напомним, ранее подростки в Уфе из подручных материалов (старого дивана, пары досок и электросамокатов) смастерили себе «лакшери-колесницу». На необычном транспорте они проехались по бульвару Ибрагимова.