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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

На Башкирию идёт ненастье

На Башкирию идёт ненастье

31 июля 2024, 09:13
Синоптики прогнозируют выпадение ледяных осадков на территории региона, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По данным Башгидромета, погода в Башкирии завтра, 1 августа, будет облачной. Прогноз погоды в Башкирии не сулит радости и вызывает опасения. Спасатели предупреждают жителей региона о том, что в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Местами выпадет град. Не исключено, что ночью и утром дороги в Башкирии и Уфе окутает туман. При этом в регионе будет ветрено и прохладно. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+17°С, днем воздух прогреется +20…+25°С.

Погода в Уфе завтра будет еще менее летней: дожди и грозы при среднесуточной температуре от +14…+24°С.

Напомним, в Уфе и Башкирии прогнозируют смерчи, которые могут прийти в регион из Татарстана.

Смерч ждут в Уфе
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