На Башкирию идёт ненастье

По данным Башгидромета, погода в Башкирии завтра, 1 августа, будет облачной. Прогноз погоды в Башкирии не сулит радости и вызывает опасения. Спасатели предупреждают жителей региона о том, что в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Местами выпадет град. Не исключено, что ночью и утром дороги в Башкирии и Уфе окутает туман. При этом в регионе будет ветрено и прохладно. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+17°С, днем воздух прогреется +20…+25°С.