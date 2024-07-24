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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Прогноз погоды в Башкирии и Уфе на четверг, 25 июля

Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

24 июля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

Прогноз погоды в Башкирии и Уфе на четверг, 25 июля

О капризах погоды, в числе которых на этот раз грозы и град, информирует пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Погода продолжит преподносить жителям Башкортостана неприятные сюрпризы. Так, в четверг, 25 июля, в республике вновь ожидаются кратковременные дожди, при этом интенсивность выпадения осадков будет варьироваться. По оценкам синоптиков, сильные и очень сильные дожди на этот раз ударят по юго-восточным районам. Наряду с этим местами пройдут грозы, а в отдельных муниципалитетах не исключено выпадение града.

Отметим, что ранее градом оказались атакованы Илишевский и Белебеевский районы республики. От крупных ледяных шариков пострадали зеленые насаждения, стекла автомобилей и даже фасады дворовых построек.

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Также в ожидается умеренный ветер восточного и северо-восточного направлений, местами, однако, возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит в среднем +10, +15°, днем воздух прогреется до 20°.

На территории башкирской столицы в течение ближайших суток стоит ожидать облачную погоду с осадками. Так, днем четверга, 25 июля, в городе пройдут небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12°, днем ожидается потепление до +18°.

Кроме того, днем ожидаются порывы ветра со скоростью до 16 метров в секунду.

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