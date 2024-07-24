Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

Погода продолжит преподносить жителям Башкортостана неприятные сюрпризы. Так, в четверг, 25 июля, в республике вновь ожидаются кратковременные дожди, при этом интенсивность выпадения осадков будет варьироваться. По оценкам синоптиков, сильные и очень сильные дожди на этот раз ударят по юго-восточным районам. Наряду с этим местами пройдут грозы, а в отдельных муниципалитетах не исключено выпадение града.