Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Погода продолжит преподносить жителям Башкортостана неприятные сюрпризы. Так, в четверг, 25 июля, в республике вновь ожидаются кратковременные дожди, при этом интенсивность выпадения осадков будет варьироваться. По оценкам синоптиков, сильные и очень сильные дожди на этот раз ударят по юго-восточным районам. Наряду с этим местами пройдут грозы, а в отдельных муниципалитетах не исключено выпадение града.
Отметим, что ранее градом оказались атакованы Илишевский и Белебеевский районы республики. От крупных ледяных шариков пострадали зеленые насаждения, стекла автомобилей и даже фасады дворовых построек.
Также в ожидается умеренный ветер восточного и северо-восточного направлений, местами, однако, возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит в среднем +10, +15°, днем воздух прогреется до 20°.
На территории башкирской столицы в течение ближайших суток стоит ожидать облачную погоду с осадками. Так, днем четверга, 25 июля, в городе пройдут небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12°, днем ожидается потепление до +18°.
Кроме того, днем ожидаются порывы ветра со скоростью до 16 метров в секунду.