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Декабрь
Молодой командир из Башкирии завоевал авторитет на СВО
11 декабря, 07:53
Август
Апокалипсис августа напугал Башкирию
13 августа, 06:42
Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз
9 августа, 15:55
Погода в Башкирии приберегла козыри
Если вы думали, что августу уже нечем удивить, то прогноз региональных синоптиков вас сильно озадачит.
9 августа, 12:25
Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди
6 августа, 10:55
Синоптики просят готовиться к худшему в Башкирии
5 августа, 14:20
Погода в Башкирии ошеломит всех
4 августа, 08:29
Видео. Мощный град ударил по Уфе
В Уфе в районе Черниковки град и ливень вновь превратили дороги в реки, затопив автомобили и пассажирские автобусы, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 августа, 18:38
«Закройте окна»: на Башкирию идёт ураган
2 августа, 13:44
Башкирию накрыло градом
2 августа, 04:32
Июль
Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию
В ближайшие дни Башкортостан окажется под влиянием циклона «Кирсти», который принесет с собой грозы, дожди и даже град, сообщает заместитель Премьер-министра Правительства РБ.
31 июля, 16:32
Когда в Башкирии кончатся дожди
31 июля, 10:19
На Башкирию идёт ненастье
31 июля, 09:13
Смерч ждут в Уфе
31 июля, 06:59
Сообщение спасателей напугало Башкирию
Сотрудники экстренных служб явно готовятся отражать татарский циклон, следует из сообщения мэрии Уфы.
30 июля, 18:40
Грустную погоду обещают в Башкирии
29 июля, 04:43
Апокалипсис в Башкирии сняли на видео
На один из районов Республики Башкортостан мощный ливень обрушился вместе с сильным градом.
28 июля, 18:27
Как тонет Башкирия
Настоящее бедствие устроила в регионе ненастная погода. Обильные дожди топят жилые участки, дороги и даже смывает мосты. От града и сильного ветра страдают сотни садоводов, хозяйствам которых и так пришлось несладко из-за резко ударивших майских холодов.
26 июля, 15:07
Погода в Башкирии в выходные готовит неприятности
26 июля, 05:28
Не выпускайте детей! МЧС Башкирии опубликовало важное предупреждение
25 июля, 12:57

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