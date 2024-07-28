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В Уфе упало дерево — погибла женщина

В Уфе упало дерево — погибла женщина

28 июля 2024, 18:17
Фото: Управление гражданской защиты населения Уфы
Спасатели считают два этих события не зависящими друг от друга фактами, сообщает городское Управление гражданской защиты населения.

Очевидцы сообщили в единую диспетчерскую систему о происшествии в Советском районе Уфы. Возле дома №19 на улице Обской в Уфе днем в воскресенье, 28 июля, упало дерево. И якобы под его ветвями лежит женщина. Диспетчер направил на место происшествия бригаду «Скорой помощи».

Приехавшие врачи выяснили, что женщина мертва. Но ее тело лежало примерно в 300 метрах от упавшего дерева. Известно, что женщине было 65 лет. Пока точная причина ее смерти не установлена. Тело погибшей передано специалистам для выяснения всех деталей.

Напомним, ранее дерево упало в парке на пожилую пару. Пенсионеры решили прогуляться в ненастную погоду по участку парка, огороженную сигнальными лентами. Нарушение правил безопасности стоило пожилым уфимцам здоровья.

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