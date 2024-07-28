Очередную «подделку» задержали в Уфе

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Уфе задержали еще одного автомобилиста, севшего за руль с поддельными документами. Как выяснилось, у 29-летнего мужчины, управлявшего отечественной легковушкой, никогда не было официально выданного водительского удостоверения. Водитель решил ограничиться фальшивой копией.
Как в ходе проверки выявили сотрудники ведомства, номер удостоверения по базе данных креплен за другим автомобилистом. В связи с этим молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Подделку изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда на дорогах Башкортостана задерживают водителей с фальшивыми документами. Сами автомобилисты признавались, что приобрели их через интернет.