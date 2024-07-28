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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Очередную «подделку» задержали в Уфе

Очередную «подделку» задержали в Уфе

28 июля 2024, 11:28
Фото: 1MI
Сотрудники ГАИ задержали мужчину, ездившего по поддельными документам, сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В Уфе задержали еще одного автомобилиста, севшего за руль с поддельными документами. Как выяснилось, у 29-летнего мужчины, управлявшего отечественной легковушкой, никогда не было официально выданного водительского удостоверения. Водитель решил ограничиться фальшивой копией.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

Как в ходе проверки выявили сотрудники ведомства, номер удостоверения по базе данных креплен за другим автомобилистом. В связи с этим молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подделку изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда на дорогах Башкортостана задерживают водителей с фальшивыми документами. Сами автомобилисты признавались, что приобрели их через интернет.

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