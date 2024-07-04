Канадский снайпер Шелдон Рэмпал присоединился к ХК «Салавату Юлаеву»!

На прошлой неделе хоккейный клуб «Салават Юлаев» удивил своих фанатов, подписав контракт с двумя иностранцами. Одним из них стал канадский нападающий Шелдон Рэмпал, который уже успел оставить след в АХЛ и даже сыграть несколько матчей в НХЛ. Но что это значит для уфимского клуба и каковы шансы на успех с таким усилением?