Канадский снайпер Шелдон Рэмпал присоединился к ХК «Салавату Юлаеву»!

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На прошлой неделе хоккейный клуб «Салават Юлаев» удивил своих фанатов, подписав контракт с двумя иностранцами. Одним из них стал канадский нападающий Шелдон Рэмпал, который уже успел оставить след в АХЛ и даже сыграть несколько матчей в НХЛ. Но что это значит для уфимского клуба и каковы шансы на успех с таким усилением?
Олимпийский чемпион Александр Пашков уже выразил свои опасения по поводу стратегии ХК «Салавата Юлаева». По его словам, клуб рискует, возвращаясь к модели, когда результат команды полностью зависит от легионеров.
— У «Салавата Юлаева» этим летом проблемы с удержанием лидеров своей атаки, потеряны Дроздов и Башкиров. Зато всё в порядке с легионерами, уже подписан даже второй Хмелевски. То есть Уфа возвращается к рискованному курсу десятых годов, когда создавалось ударное звено из легионеров и от них полностью зависел результат команды», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
И действительно, в прошлом это уже приводило к разным исходам. Но давайте разберёмся, что же такого особенного в Шелдоне Рэмпале и почему он может стать ключевым игроком.
Шелдон Рэмпал — канадский нападающий, который большую часть своей карьеры провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В АХЛ он трижды забивал более 25 голов за сезон, что является выдающимся показателем для любого снайпера. В сезоне 2021/2022 Рэмпал забил 33 шайбы, разделив пятое место по голам в лиге с Диланом Сикьюрой, который теперь будет его соперником в КХЛ.
Рэмпал также имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В прошлом сезоне он провёл 9 матчей за «Вегас Голден Найтс», набрав 3 очка. В общей сложности, его статистика в НХЛ включает 21 матч и 45 очков в 63 матчах АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс».
Контракт, заключенный между хоккейным клубом «Салават Юлаев» и хоккеистом Шелдоном Рэмпалом, длится один год. Согласно информации, опубликованной в издании «Спорт-Экспресс», Рэмпал будет получать за сезон 88 миллионов рублей основной заработной платы.
Кроме основной заработной платы, контракт также предусматривает дополнительные бонусы за успешные выступления команды. В случае, если «Салават Юлаев» достигнет определенных спортивных результатов, Рэмпал сможет получить дополнительные 8 миллионов рублей в виде бонусов.
Эти бонусы могут быть выплачены за различные достижения, такие как попадание в плей-офф, выход в финал или даже завоевание титула. Таким образом, общая сумма, которую Рэмпал может заработать за сезон, может составить до 96 миллионов рублей, включая основную заработную плату и дополнительные бонусы.
Конечно, ставка на легионеров может быть рискованной. В случае травм или неудачной адаптации игрока, команда может остаться без своих ключевых игроков. Однако, если всё пойдёт по плану, Рэмпал может стать настоящим лидером атаки и помочь ХК «Салавату Юлаеву» преодолеть барьер первого раунда плей-офф, который им не удавалось преодолеть последние два сезона.