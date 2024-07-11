ХК «Салават Юлаев» поменял старичков на молодых: новые подписания в клубе

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» удивил своих болельщиков неожиданными трансферными решениями в межсезонье. Подписания контрактов с молодыми и перспективными хоккеистами, а также уход опытных игроков — это лишь верхушка айсберга. Есть ли у клуба четкий план и как это повлияет на результаты в сезоне? Давайте разбираться вместе.