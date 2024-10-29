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Граффити

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2024
В Уфе прекратят рисовать граффити
29 октября, 13:51
Вдовий мурал появился в Уфе
23 сентября, 12:48
Утро началось с неприятностей в Уфе
12 сентября, 05:44
Видео. Дом Довлатова в Уфе освежат
В Уфе началась реставрация арки Двора Довлатова, сообщает администрация Ленинского района.
26 июля, 04:54
Уфа прощается со звездами футбола
4 июля, 16:25
Тайные свидания жён уфимских чекистов вдохновили на граффити
1 июня, 10:10
2020
В Уфе к Дню медика подготовят восемь новых граффити
16 июня 2020, 09:39
В Уфе во время ремонта закрасили 40-метровое граффити, посвященное нефтяникам
14 июня 2020, 08:01
В Башкирии появится еще одно граффити в честь медиков
2 июня 2020, 05:12
2018
Нефтяники подарили Уфе новое граффити к юбилею НПЗ
26 июня 2018, 11:08
2017
В Уфе пройдет фестиваль граффити
8 августа 2017, 05:09

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