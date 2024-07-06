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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе

Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе

6 июля 2024, 04:33
Фото: 1MI
В ситуации разбираются правоохранители, сообщили в администрации Калининского района Уфы.

Двоих подростков в Калининском районе Уфы заметили за поджиганием тополиного пуха. По одной из версий, поджечь его решили, чтобы записать на видео и в дальнейшем выложить в соцсети. Так, из-за их действий крупный пожар произошел в пятницу, 5 июля, в Калининском районе Уфы.

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На кадрах с места происшествия видно, как двое мальчиков подошли к усыпанной пухом горе мусора и подожгли его. В следующее мгновение пух загорелся, а от мусора пошел дым.К счастью, пожарные сумели вовремя ликвидировать горение. Отмечается, что материалы по данному случаю переданы в правоохранительные органы для принятия мер.

Видео: Калининский район Уфы/ VK.com

Напомним, ранее от огня едва не пострадали жильцы многоквартирного дома в Стерлитамаке. Огонь загорелся на балконе у проживавшей там престарелой женщины после того, как она решила сжечь мусор, не покидая пределов собственной квартиры.

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