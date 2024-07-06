Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе

Двоих подростков в Калининском районе Уфы заметили за поджиганием тополиного пуха. По одной из версий, поджечь его решили, чтобы записать на видео и в дальнейшем выложить в соцсети. Так, из-за их действий крупный пожар произошел в пятницу, 5 июля, в Калининском районе Уфы.