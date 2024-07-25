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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 06:43

Ужасная авария в Башкирии попала на видео

Ужасная авария в Башкирии попала на видео

25 июля 2024, 05:18
Фото: соцсети
Момент смертельного ДТП с молоковозом в среду, 24 июля, запечатлел видеорегистратор, кадры публикуют в соцсетях.

Напомним, авария с трагическим исходом произошла на трассе Буздякского района в среду, 24 июля. На автодороге «лоб в лоб» столкнулись молоковоз и Lada X-Ray. Водитель легковушки скончался на месте, пассажир «Лады» попал в больницу.

Видео: соцсети

На записи видно, как красный внедорожник «вылезает на встречку» и сталкивается с большегрузом. Молоковоз успевает лишь немного отъехать вправо, но избежать удара у него не удаётся.

Можно заметить, что между попутными машинами и «Ладой» — достаточно большая дистанция, что скорее всего исключает версию о неудачном обгоне. Вероятно, водитель легковушки по какой-то причине потерял управление.

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