Ужасная авария в Башкирии попала на видео

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Напомним, авария с трагическим исходом произошла на трассе Буздякского района в среду, 24 июля. На автодороге «лоб в лоб» столкнулись молоковоз и Lada X-Ray. Водитель легковушки скончался на месте, пассажир «Лады» попал в больницу.
На записи видно, как красный внедорожник «вылезает на встречку» и сталкивается с большегрузом. Молоковоз успевает лишь немного отъехать вправо, но избежать удара у него не удаётся.
Можно заметить, что между попутными машинами и «Ладой» — достаточно большая дистанция, что скорее всего исключает версию о неудачном обгоне. Вероятно, водитель легковушки по какой-то причине потерял управление.