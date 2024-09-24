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Байкер

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Сентябрь
Байкер погиб в Башкирии
24 сентября, 17:55
Август
Директор школы оказался крайним в ДТП
19 августа, 09:30
Видео. Байкер-подросток погиб в Башкирии
Ночью, 8 августа, трагедия унесла жизнь юного водителя, обстоятельства произошедшего сообщает Госавтоинспекция РБ.
8 августа, 09:24
Июль
Беспечный байкер погубил пассажира в Башкирии
В Кугарчинском районе республики мотоциклист без шлема вылетел в кювет, сообщили в ГАИ региона.
25 июля, 06:58
Прохожие спасли байкера в Башкирии
Подросток разъезжал по дорогам на мопеде и разбился, сообщают очевидцы.
25 июля, 05:06
Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
18 июля, 20:19
Май
Байкер-призрак разбился в Башкирии
ДТП с мотоциклом произошло во вторник, 28 мая, в поселке Жилино под Уфой. Об этом сообщает ГИБДД города.
29 мая, 13:15
Байкер переломал кости в тройном ДТП в Уфе
Массовая авария произошла в субботу, 25 мая, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом сообщили в ГИБДД города. В результате аварии врачи госпитализировали мотоциклиста.
27 мая, 05:10

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