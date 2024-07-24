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Уфимцы собрали ₽90 000 за сутки на реабилитацию девочки

Уфимцы собрали ₽90 000 за сутки на реабилитацию девочки

24 июля 2024, 08:57
Фото: УГЗ Уфы
Жители дома в Уфе проявили невероятную солидарность и за сутки собрали 90 тысяч рублей на реабилитацию девочки, выпавшей из окна шестого этажа, сообщают в соцсетях.

Несчастный случай произошел в доме на улице Даута Юлтыя, 12. Девочка получила травмы, включая перелом плеча и трещины в тазу. Медики провели операцию по восстановлению плеча, и сейчас девочка проходит лечение.

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Жильцы дома не остались равнодушными к несчастью и решили помочь семье девочки. В течение всего одного дня им удалось собрать 90 тысяч рублей, которые они передали отцу девочки.

— Папа вовсе не хотел публичности и сумму не хотел брать, но мы, кто живет в этом доме, убедили его в этом. Не считаем, что это нечто героическое. Какое счастье, что обошлось! — рассказала одна из жительниц дома.
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