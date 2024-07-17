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52-летняя женщина в Башкирии лишилась сна из-за проблем со спиной

52-летняя женщина в Башкирии лишилась сна из-за проблем со спиной

17 июля 2024, 11:51
Фото: 1MI
Боли в поясничной области привели женщину в отделение физиотерапии РКБ им. Куватова, сообщил главный врач медучреждения Мурад Авзалов.

52-летняя уфимка в течение месяца мучилась от сильных болей в спине. Они ограничивали её движения и негативно сказывались на качестве сна. Курс лечения, который она прошла в поликлинике по месту жительства, не принес видимых результатов, тогда она обратилась за помощью к медикам РКБ имени Г. Г. Куватова.

Женщину консультировал заведующий физиотерапевтическом отделением. После этого её направили на прохождение курсов иглоукалывания и физиотерапии. Состояние пациентки вскоре стало улучшаться.

По завершении курса женщина забыла о болях в спине. По словам главврача, нормализовался её сон, а сама она вернулась к привычному образу жизни.

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