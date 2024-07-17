52-летняя женщина в Башкирии лишилась сна из-за проблем со спиной

52-летняя уфимка в течение месяца мучилась от сильных болей в спине. Они ограничивали её движения и негативно сказывались на качестве сна. Курс лечения, который она прошла в поликлинике по месту жительства, не принес видимых результатов, тогда она обратилась за помощью к медикам РКБ имени Г. Г. Куватова.