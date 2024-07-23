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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Известны подробности о состоянии 6-летней девочки, выпавшей из окна в Уфе

Известны подробности о состоянии 6-летней девочки, выпавшей из окна в Уфе

23 июля 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Для лечения травм, полученных в результате падения с шестого этажа, понадобилось хирургическое вмешательство, сообщает телеканал UTV со ссылкой на жильцов дома, где произошел инцидент.
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Дети

Стали известны подробности о состоянии маленькой девочки, пострадавшей в результате падения с шестого этажа в Уфе. В частности, по информации телеканала, у неё был диагностировали перелом плеча: данную травму уже прооперировали хирурги. Также в ходе обследования у неё выявили наличие трещины в тазу.

В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа
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Как отметили в своем комментарии собеседники телеканала, голова и позвоночник, несмотря на высоту, с которой упала девочка, остались целы.

В настоящий момент ребенок проходит курс восстановления под присмотром медиков. Её состояние, по данным Минздава, пока что остается без видимых изменений.

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