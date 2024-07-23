Известны подробности о состоянии 6-летней девочки, выпавшей из окна в Уфе

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Стали известны подробности о состоянии маленькой девочки, пострадавшей в результате падения с шестого этажа в Уфе. В частности, по информации телеканала, у неё был диагностировали перелом плеча: данную травму уже прооперировали хирурги. Также в ходе обследования у неё выявили наличие трещины в тазу.
Как отметили в своем комментарии собеседники телеканала, голова и позвоночник, несмотря на высоту, с которой упала девочка, остались целы.
В настоящий момент ребенок проходит курс восстановления под присмотром медиков. Её состояние, по данным Минздава, пока что остается без видимых изменений.