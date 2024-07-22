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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 12:13

В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа

В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа

22 июля 2024, 11:57
Фото: УГЗ Уфы
В Уфе девочка упала с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку, сообщает УГЗ Уфы.
Сюжет
Дети

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города Уфы поступило сообщение о том, что на Юлтыя, 12 с высоты выпал ребенок. На место происшествия выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты и бригада скорой помощи.

По прибытии спасателей информация подтвердилась: девочка 2017 года рождения упала из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми.

С травмами малышку срочно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Врачи продолжают следить за ее состоянием.

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