В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города Уфы поступило сообщение о том, что на Юлтыя, 12 с высоты выпал ребенок. На место происшествия выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты и бригада скорой помощи.