В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Единую дежурно-диспетчерскую службу города Уфы поступило сообщение о том, что на Юлтыя, 12 с высоты выпал ребенок. На место происшествия выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты и бригада скорой помощи.
По прибытии спасателей информация подтвердилась: девочка 2017 года рождения упала из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия дома находилась ее мама с двумя детьми.
С травмами малышку срочно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Врачи продолжают следить за ее состоянием.