Контрактник из Башкирии погиб на СВО

По данным местных властей, смертельное ранение военнослужащий получил в начале лета этого года — 3 июня. Известно, что боец участвовал в СВО как доброволец. Контракт с Минобороны России он подписал в октябре минувшего года. Где именно и при каких обстоятельствах погиб доброволец — не уточняется.