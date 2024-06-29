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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Контрактник из Башкирии погиб на СВО

Контрактник из Башкирии погиб на СВО

29 июня 2024, 11:24
Фото: Vk/Администрация города Салават
В зоне проведения спецоперации погиб уроженец города Салавата Денис Гималов, сообщили в муниципальной администрации.

По данным местных властей, смертельное ранение военнослужащий получил в начале лета этого года — 3 июня. Известно, что боец участвовал в СВО как доброволец. Контракт с Минобороны России он подписал в октябре минувшего года. Где именно и при каких обстоятельствах погиб доброволец — не уточняется.

Фото: Vk/Администрация города Салават

Друзья и родные описывали Гималова как отзывчивого и «всегда готового помочь» человека.

— Так было и в этот раз, он не смог смотреть на то, как погибают наши ребята и отправился защищать, — гласит некролог в сообществе администрации Салавата в Vk.

Муниципальные власти выразили соболезнования близким погибшего бойца.

#Руслан Бикчурин#Конфликт#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Салават#Погибшие#Спецоперация#СВО#Гибель#Боевые действия
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