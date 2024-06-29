Контрактник из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным местных властей, смертельное ранение военнослужащий получил в начале лета этого года — 3 июня. Известно, что боец участвовал в СВО как доброволец. Контракт с Минобороны России он подписал в октябре минувшего года. Где именно и при каких обстоятельствах погиб доброволец — не уточняется.
Друзья и родные описывали Гималова как отзывчивого и «всегда готового помочь» человека.
— Так было и в этот раз, он не смог смотреть на то, как погибают наши ребята и отправился защищать, — гласит некролог в сообществе администрации Салавата в Vk.
Муниципальные власти выразили соболезнования близким погибшего бойца.