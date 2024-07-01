Хабиров поставит на контроль жалобы семей бойцов СВО

Глава Башкортостана также поручил внести правки, согласно которым члены участников спецоперации смогут пользоваться льготами на санаторно-курортное лечение. Сейчас близкие бойцов могут отправиться на отдых вместо них при письменном согласии, однако же семьи без вести пропавших такой возможности не имеют, так как получить документ не могут чисто физически.