Хабиров поставит на контроль жалобы семей бойцов СВО

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В ходе правительственного совещания в понедельник, 1 июля, Радий Хабиров упомянул свою встречу с координаторами фонда «Защитники отечества» — организации по работе с бойцами спецоперации и семьями военнослужащих. Глава региона поручил главам районных администраций проводить совещания с подчинёнными строго в присутствии активистов «Защитников отечества».
— Это не обсуждается, это поручение, чтоб на ваших совещаниях присутствовал обязательно социальный координатор. Важно, чтобы он сидел у вас на совещании, был в контексте того, чем занимается город и район. Разумеется, чтобы вы могли понимать и они до вас доводили, что происходит, какие настроения у ребят с СВО, членов их семей, — обратился Хабиров к главам муниципалитетов.
Глава Башкортостана также поручил внести правки, согласно которым члены участников спецоперации смогут пользоваться льготами на санаторно-курортное лечение. Сейчас близкие бойцов могут отправиться на отдых вместо них при письменном согласии, однако же семьи без вести пропавших такой возможности не имеют, так как получить документ не могут чисто физически.
— Есть бюрократический нюанс такой. Но у нас есть случаи без вести пропавших. Жизнь-то идёт, возникает вот этот момент. В такую тяжелую минуту нужно дать возможность, поправьте эту норму, — сказал Хабиров.
Правки руководитель республики пообещал подписать уже в день совещания, 1 июля.