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Рядовой из Башкирии погиб на СВО

Рядовой из Башкирии погиб на СВО

20 июля 2024, 08:42
Фото: Артур Рундау/Vk
Уроженца Республики Башкортостан похоронили спустя год после подписания контракта с Минобороны, сообщил и. о. главы администрации Салаватского района Артур Рундау.

Известно, что 33-летний Динис Ярмиев в 2012 году закончил Салаватский индустриальный колледж. По завершении учёбы трудился электромонтёром. В зону военной операции убыл в июле 2023 года, проходил службу в звании рядового. Когда именно и в каком регионе он получил смертельное ранение — не уточняется.

В некрологе чиновник упомянул, что бойца ВС РФ «запомнили добрым, отзывчивым и целеустремлённым», а также описал погибшего как человека, который был «всегда готов прийти на помощь». Глава местной администрации также выразил соболезнования родным и близким Ярмиева.

Кроме того, чиновник на своей странице опубликовал кадры траурной церемонии прощания с погибшим бойцом.

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