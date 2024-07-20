Рядовой из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Известно, что 33-летний Динис Ярмиев в 2012 году закончил Салаватский индустриальный колледж. По завершении учёбы трудился электромонтёром. В зону военной операции убыл в июле 2023 года, проходил службу в звании рядового. Когда именно и в каком регионе он получил смертельное ранение — не уточняется.
В некрологе чиновник упомянул, что бойца ВС РФ «запомнили добрым, отзывчивым и целеустремлённым», а также описал погибшего как человека, который был «всегда готов прийти на помощь». Глава местной администрации также выразил соболезнования родным и близким Ярмиева.
Кроме того, чиновник на своей странице опубликовал кадры траурной церемонии прощания с погибшим бойцом.