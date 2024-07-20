Рядовой из Башкирии погиб на СВО

Известно, что 33-летний Динис Ярмиев в 2012 году закончил Салаватский индустриальный колледж. По завершении учёбы трудился электромонтёром. В зону военной операции убыл в июле 2023 года, проходил службу в звании рядового. Когда именно и в каком регионе он получил смертельное ранение — не уточняется.