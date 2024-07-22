Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В Башкирии задержали 23-летнего автомобилиста. В ходе досмотра сотрудники ГАИ выявили, что молодой водитель отечественной легковушки никогда не получал водительского удостоверения. Вместо прохождения курсов в автошколе и сдачи экзаменов молодой человек решил приобрести фальшивые права.
Отмечается, что при инспекторы при проверке документов, которые им предоставил водитель обратили внимание на их номер. Дальнейшее разбирательство показало, что в базе данных МВД по данному номеру выходят сведения, несовпадающие с теми, что указаны в документах.
В настоящий момент фальшивка была изъята, а самого водителя доставили в отдел полиции. Его автомобиль находится на штрафстоянке.
Отметим, что это не первый случай, когда автомобилистов в Башкортостане ловят на использовании поддельных документов. Так, громкое ДТП произошло ранее в Баймаке. Женщина на скорости влетела в ограду, около которой на тот момент стояла молодая женщина. Как выяснилось, водительские права автоледи оказались подделкой.