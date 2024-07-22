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Published Сегодня, 14:43

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Updated Сегодня, 14:46

Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии

Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии

22 июля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Молодого человека с поддельными документами задержали в Хайбуллинском районе республики, сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В Башкирии задержали 23-летнего автомобилиста. В ходе досмотра сотрудники ГАИ выявили, что молодой водитель отечественной легковушки никогда не получал водительского удостоверения. Вместо прохождения курсов в автошколе и сдачи экзаменов молодой человек решил приобрести фальшивые права.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

Отмечается, что при инспекторы при проверке документов, которые им предоставил водитель обратили внимание на их номер. Дальнейшее разбирательство показало, что в базе данных МВД по данному номеру выходят сведения, несовпадающие с теми, что указаны в документах.

В настоящий момент фальшивка была изъята, а самого водителя доставили в отдел полиции. Его автомобиль находится на штрафстоянке.

Отметим, что это не первый случай, когда автомобилистов в Башкортостане ловят на использовании поддельных документов. Так, громкое ДТП произошло ранее в Баймаке. Женщина на скорости влетела в ограду, около которой на тот момент стояла молодая женщина. Как выяснилось, водительские права автоледи оказались подделкой.

Мужчина из Башкирии ездил по правам девушки из Московской области
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