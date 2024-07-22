Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии

Отметим, что это не первый случай, когда автомобилистов в Башкортостане ловят на использовании поддельных документов. Так, громкое ДТП произошло ранее в Баймаке. Женщина на скорости влетела в ограду, около которой на тот момент стояла молодая женщина. Как выяснилось, водительские права автоледи оказались подделкой.