В Башкирии дикие животные всё чаще выходят к людям: как себя вести при встрече

С начала 2024 года в Башкирии поступило уже 230 обращений о встречах с дикими тварями. Для сравнения, за весь 2022 год было 443 таких сообщения, а в 2023 году — 548. Количество таких инцидентов растет с каждым годом, и это вызывает беспокойство у местных жителей и властей.