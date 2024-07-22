В Башкирии дикие животные всё чаще выходят к людям: как себя вести при встрече

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
С начала 2024 года в Башкирии поступило уже 230 обращений о встречах с дикими тварями. Для сравнения, за весь 2022 год было 443 таких сообщения, а в 2023 году — 548. Количество таких инцидентов растет с каждым годом, и это вызывает беспокойство у местных жителей и властей.
Животные могут выходить к людям по разным причинам. Это может быть связано с уменьшением их ареала обитания, нехваткой еды или изменениями климата. В поисках пропитания и безопасных мест для жизни, лесные обитатели вынуждены покидать свои родные леса и поля и заходить в населённые пункты и на автомобильные дороги.
— Большинство звонков, связанных с встречей заявителей с животными, касались косуль и теряли — более 60 вызовов о каждом из них. Куницы, лисы и медведи также были замечены заявителями в этом году — по 25 обращений к каждому из них. Кроме того, часто поступали обращения о рысях и волках, — отметили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Если вы столкнулись с обитатели дикой природы, главное — не паниковать. Вот несколько советов:
Сохраняйте спокойствие: дикие звери чувствуют страх и могут повести себя агрессивно, если вы начнете кричать или махать руками.
Не приближайтесь: даже если это милое животное кажется безобидным, лучше держаться на безопасном расстоянии. Тем более не стоит их подкармливать.