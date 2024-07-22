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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Лось

В Башкирии дикие животные всё чаще выходят к людям: как себя вести при встрече

22 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Лось
В последнее время в Башкирии участились случаи встреч людей с лесными зверями. Жители республики все чаще замечают косуль, лосей и даже медведей прямо у себя под окнами. Что же привело к таким изменениям и как правильно действовать, если вы столкнулись с представителями дикой фауны?

С начала 2024 года в Башкирии поступило уже 230 обращений о встречах с дикими тварями. Для сравнения, за весь 2022 год было 443 таких сообщения, а в 2023 году — 548. Количество таких инцидентов растет с каждым годом, и это вызывает беспокойство у местных жителей и властей.

Почему звери выходят к людям?

Животные могут выходить к людям по разным причинам. Это может быть связано с уменьшением их ареала обитания, нехваткой еды или изменениями климата. В поисках пропитания и безопасных мест для жизни, лесные обитатели вынуждены покидать свои родные леса и поля и заходить в населённые пункты и на автомобильные дороги.

— Большинство звонков, связанных с встречей заявителей с животными, касались косуль и теряли — более 60 вызовов о каждом из них. Куницы, лисы и медведи также были замечены заявителями в этом году — по 25 обращений к каждому из них. Кроме того, часто поступали обращения о рысях и волках, — отметили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Как себя вести при встрече с животным?

Если вы столкнулись с обитатели дикой природы, главное — не паниковать. Вот несколько советов:

  1. Сохраняйте спокойствие: дикие звери чувствуют страх и могут повести себя агрессивно, если вы начнете кричать или махать руками.

  2. Не приближайтесь: даже если это милое животное кажется безобидным, лучше держаться на безопасном расстоянии. Тем более не стоит их подкармливать.

  1. Медленно отступайте: не поворачивайтесь спиной и не бегите — это может спровоцировать зверя на нападение.
  1. Сообщите о встрече в соответствующие службы: Министерство экологии рекомендует сообщать о каждой встрече с представителем фауны в оперативно-диспетчерскую службу ведомства по телефону (347) 218-04-30. Это поможет специалистам быстрее среагировать и предотвратить возможные опасные ситуации.
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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикое животное#Бездомные животные#Дикие животные#Бродячие животные
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