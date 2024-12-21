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Дуванский район

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Декабрь 2024
Пожар унёс жизни троих человек в Башкирии
Печальную статистику пополнило ЧП в Дуванском районе Башкортостана — как сообщает МЧС, трагедия случилась в ночь на субботу, 21 декабря.
21 декабря 2024, 06:14
Октябрь 2024
Дело обгоревшего студента расследуют в Башкирии
В регионе началось расследование несчастного случая, в результате которого 18-летний парень получил серьезные ожоги, сообщает Госинспекция труда РБ в понедельник, 7 октября.
7 октября 2024, 06:30
Студент бросился в огонь за хлебом
3 октября 2024, 04:45
Сентябрь 2024
Премии исчезли в Башкирии
26 сентября 2024, 04:47
Июль 2024
Жуткие кадры. Автокран раздавил бабушку в Башкирии
Момент трагедии попал на видеорегистратор, сообщает Госавтоинспекция республики.
25 июля 2024, 07:08
Медведь бродит у детского лагеря в Башкирии
Косолапого хищника заметили в высокой траве возле учреждения в Мелеузовском районе и сняли на видео.
22 июля 2024, 19:34
Май 2024
«Держалась из последних сил»: в Уфе спасатели вытащили из воды молодую девушку
В столице Башкирии девушка едва не пополнила печальную статистику по утонувшим. 19-летнюю уфимку ранним утром достали из реки Белой спасатели, сообщили в Управлении гражданской защиты города.
16 мая 2024, 04:34
Со дна озера в Башкирии подняли машину с трупом
Мужчина пропал ещё 5 мая. У разыскивающих его сотрудников экстренных служб была версия, что водитель утонул вместе с автомобилем.
11 мая 2024, 11:04

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