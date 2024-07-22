Бездетность стала причиной кровавой резни в Уфе

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Калининский районный суд Уфы Республики Башкортостан вынес приговор местной жительнице, которую обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина еще до приговора призналась в том, что пыталась зарезать свою подругу.
Всё произошло во время дружеской посиделки. Ее участницами, в том числе, были подсудимая и ее приятельница. Все пили водку «Золото Башкирии». В какой-то момент приятельница едко заметила, что у подсудимой нет детей и родить она не может, а вот у нее — отличное потомство. Казалось, что услышанное оскорбление не было принято жительницей Уфы серьезно. Большая часть компании удалилась курить на балкон, а вот автор едкого замечания осталась сидеть в комнате. В этот момент подсудимая взяла кухонный нож и вонзила его в левую часть спины обидчицы, посмевшей попрекнуть ее женской несостоятельностью. Приятели нашли обидчицу без сознания с растекающимся по спине пятном крови.
Ее срочно госпитализировали в больницу. Врачи сообщили о пациентке с ножевым ранением полиции. Те вышли на след подсудимой. Женщина не отрицала своей вины. Еще когда изрезанная ею приятельница лежала в больнице, уфимка пришла к ней с извинениями и ₽80 000. Потерпевшая простила ее и попросила суд не выносить строгий приговор.
Суд назначил уфимке два года условного срока.