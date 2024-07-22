mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Бездетность стала причиной кровавой резни в Уфе

Бездетность стала причиной кровавой резни в Уфе

22 июля 2024, 10:00
Фото: 1MI
Жительница столицы Башкирии бросилась с ножом на свою знакомую из-за едкого комментария в адрес женской несостоятельности, сообщается в приговоре Калининского райсуда Уфы.

Калининский районный суд Уфы Республики Башкортостан вынес приговор местной жительнице, которую обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина еще до приговора призналась в том, что пыталась зарезать свою подругу.

Всё произошло во время дружеской посиделки. Ее участницами, в том числе, были подсудимая и ее приятельница. Все пили водку «Золото Башкирии». В какой-то момент приятельница едко заметила, что у подсудимой нет детей и родить она не может, а вот у нее — отличное потомство. Казалось, что услышанное оскорбление не было принято жительницей Уфы серьезно. Большая часть компании удалилась курить на балкон, а вот автор едкого замечания осталась сидеть в комнате. В этот момент подсудимая взяла кухонный нож и вонзила его в левую часть спины обидчицы, посмевшей попрекнуть ее женской несостоятельностью. Приятели нашли обидчицу без сознания с растекающимся по спине пятном крови.

Ее срочно госпитализировали в больницу. Врачи сообщили о пациентке с ножевым ранением полиции. Те вышли на след подсудимой. Женщина не отрицала своей вины. Еще когда изрезанная ею приятельница лежала в больнице, уфимка пришла к ней с извинениями и ₽80 000. Потерпевшая простила ее и попросила суд не выносить строгий приговор.

Суд назначил уфимке два года условного срока.

Читайте также:
Обвиненному во взяточничестве бывшему замглаве УДХ Башкирии вынесли приговорСнижение пенсионного возраста предложили в БашкирииБашкирия вошла в топ-5 по ипотеке
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Алкоголь#Россия#Женщины#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Нож#Преступления#Дружба#Поединок#Родительство
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32