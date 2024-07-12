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Обвиненному во взяточничестве бывшему замглаве УДХ Башкирии вынесли приговор

Обвиненному во взяточничестве бывшему замглаве УДХ Башкирии вынесли приговор

12 июля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Мужчина получил многомиллионный штраф, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда Уфы.

Задержанному весной по подозрению в получении крупной денежной взятки Ильшату Ишмуратову вынесли приговор. Бывший замруководителя Управления дорожного хозяйства, по мнению Кировского районного суда Уфы, виновен в получении многомиллионных взяток. Так, по решению суда, он был оштрафован на ₽4,5 млн.

По обнародованной ранее информации, за несколько лет он получил от некой коммерческой организации порядка ₽3,1. В обмен на щедрое вознаграждение Ишмуратов гарантировал протекцию компании-подрядчику, осуществлявшей оценку состояния дорожных покрытий на территории региона.

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Напомним, Ильшата Ишмуратова задержали прямо на рабочем месте. Из офиса он выходил в наручниках, а сопровождали его правоохранители в масках. Примечательно, что всего за неделю до этого в Уфе был задержан руководитель регионального Минтранса Александр Клебанов.

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Исполнять обязанности министра транспорта вскоре после этого была назначена Любовь Минакова. Ранее она рассказала о том, какие изменения ждут транспортную систему региона в ближайшем будущем.

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