Обвиненному во взяточничестве бывшему замглаве УДХ Башкирии вынесли приговор

Напомним, Ильшата Ишмуратова задержали прямо на рабочем месте. Из офиса он выходил в наручниках, а сопровождали его правоохранители в масках. Примечательно, что всего за неделю до этого в Уфе был задержан руководитель регионального Минтранса Александр Клебанов.