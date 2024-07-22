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Снижение пенсионного возраста предложили в Башкирии

Снижение пенсионного возраста предложили в Башкирии

22 июля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Региональный парламент выступил с инициативой о внесении изменений в закон о страховых пенсиях, касающихся пенсионного возраста женщин, работающих в государственном и муниципальном управлении, сообщает Курултай РБ.

Депутаты считают, что действующая норма, устанавливающая для них более поздний выход на пенсию, противоречит Конституции и дискриминирует женщин-чиновниц.

По действующему законодательству, с 2023 года страховая пенсия по старости назначается мужчинам с 65 лет, а женщинам — с 60 лет. Однако для женщин, занимающих государственные и муниципальные должности, действует отдельное правило, устанавливающее более поздний возраст выхода на пенсию: в 2024 году — 61 год, в 2025-м — 62 года, а начиная с 2026-го — 63 года. Башкирские депутаты считают, что это неправомерно, так как противоречит принципам равенства, заложенным в Конституции.

Проект закона, предложенный Башкортостаном, предусматривает для женщин, занимающих государственные, муниципальные должности, право назначения страховой пенсии по старости по достижении не 63, а 60 лет. Это уравнивает их пенсионный возраст с остальными женщинами и соответствует принципам социальной справедливости.

Проект закона отправлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России, где его судьба будет решаться в ближайшее время.

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