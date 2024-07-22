Снижение пенсионного возраста предложили в Башкирии

По действующему законодательству, с 2023 года страховая пенсия по старости назначается мужчинам с 65 лет, а женщинам — с 60 лет. Однако для женщин, занимающих государственные и муниципальные должности, действует отдельное правило, устанавливающее более поздний возраст выхода на пенсию: в 2024 году — 61 год, в 2025-м — 62 года, а начиная с 2026-го — 63 года. Башкирские депутаты считают, что это неправомерно, так как противоречит принципам равенства, заложенным в Конституции.