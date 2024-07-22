Снижение пенсионного возраста предложили в Башкирии

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Депутаты считают, что действующая норма, устанавливающая для них более поздний выход на пенсию, противоречит Конституции и дискриминирует женщин-чиновниц.
По действующему законодательству, с 2023 года страховая пенсия по старости назначается мужчинам с 65 лет, а женщинам — с 60 лет. Однако для женщин, занимающих государственные и муниципальные должности, действует отдельное правило, устанавливающее более поздний возраст выхода на пенсию: в 2024 году — 61 год, в 2025-м — 62 года, а начиная с 2026-го — 63 года. Башкирские депутаты считают, что это неправомерно, так как противоречит принципам равенства, заложенным в Конституции.
Проект закона, предложенный Башкортостаном, предусматривает для женщин, занимающих государственные, муниципальные должности, право назначения страховой пенсии по старости по достижении не 63, а 60 лет. Это уравнивает их пенсионный возраст с остальными женщинами и соответствует принципам социальной справедливости.
Проект закона отправлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России, где его судьба будет решаться в ближайшее время.