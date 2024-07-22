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Башкирия вошла в топ-5 по ипотеке

Башкирия вошла в топ-5 по ипотеке

22 июля 2024, 07:37
Фото: 1MI
Эксперты оценили динамику на рынке жилищного кредитования по итогам 2023 года и оценили ситуацию в начале 2024 года, сообщает РИА Рейтинг.

Республика Башкортостан заняла четвертую строчку в «Рейтинге российских регионов по развитию ипотеки — 2024». Анализ рынка жилищного кредитования в субъектах РФ подготовило РИА Рейтинг. Аналитики брали для сравнения данные по общему числу займов, их объему, размеру кредита на жилье, динамике спроса на предложение и доле просроченных платежей в 2023 году и первые пять месяцев 2024 года. На основе этой информации регионы ранжировали по списку.

Так, в Башкирии ипотеку за последний год оформили по 41,4 человек на 1000 экономически активного населения региона. Спрос на ипотеку в сравнении с 2023 годом упал на 15%. Средний размер жилищного кредита составил ₽3,08. Просрочены около 0,3% платежей по ипотеке.

Лидером списка оказалась Тыва, аутсайдером — Ингушетия. Если в первом регионе ипотеку взял примерно каждый третий работающий житель, то в Ингушетии такие займы оформляют в 60 раз реже. Татарстан вошел в топ-10, заняв восьмую строчку списка. В этом регионе средний размер ипотечного займа приближается к ₽4 млн.

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