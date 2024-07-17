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Женщина-амфибия выжила в Башкирии

Женщина-амфибия выжила в Башкирии

17 июля 2024, 19:02
Фото: МЧС РБ
Она вместе с автомобилем начала тонуть в реке вечером в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

53-летняя автоледи может отмечать 17 июля как второй день рождения. В среду вечером она едва не утонула вместе со своей легковушкой.

Сообщение о ЧП на реке Тюй у деревни Тюйск в Башкирии поступило в региональные экстренные службы от очевидцев. Они рассказали, что водитель красной «Лады» не справился с управлением и с моста улетел в реку. Происшествие тут же собрало толпу зевак.

На момент прибытия спасателей на глади воды виднелась только крыша грустно булькающей остатками воздуха «Лады». А вот водителя в машине не оказалось. Вернее, водительницы. 53-летняя женщина самостоятельно выбралась из автомобиля и с берега наблюдала, как тонет ее железный конь.

Прибывшие медики осмотрели выбравшуюся из воды женщину, та от госпитализации отказалась. Утонувшую машину пытаются достать из реки.

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