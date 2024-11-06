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Самолет

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Ноябрь
Уфимский самолет загорелся над Питером
6 ноября, 04:42
Уфимский самолет экстренно сел в Пулково
4 ноября, 18:46
Октябрь
Самолёт сошел с ума над Уфой
23 октября, 15:33
Уфимский самолёт чуть не «расплющило»
22 октября, 18:48
Видео. Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане
22 октября, 07:55
Самолет Путина вылетел в Уфу
17 октября, 07:17
В небе над Уфой объявили тревогу
8 октября, 19:08
Самолет полетел в Уфу с открытой дверью
8 октября, 13:02
Сентябрь
Срочно. Уфимский самолет пригрозили взорвать
27 сентября, 08:20
Больной уфимец посадил самолет в Сочи
25 сентября, 16:53
Буйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа
9 сентября, 10:57
Видео. Уфимский политик устроил дебош в самолете
4 сентября, 11:04
Август
Любимые женщины Дурова
28 августа, 19:03
На борту самолета «Уфа — Москва» произошло ЧП
26 августа, 08:16
Самолёт подал тревогу по пути в Уфу
16 августа, 11:25
Уфимец взорвал самолет шуткой
16 августа, 08:24
Пьяный уфимец устроил скандал в самолете
16 августа, 08:04
Самолет треснул после посадки в Уфе
2 августа, 08:03
Июль
Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет
30 июля, 08:26
Уфа и Пермь потеряли связь
23 июля, 05:06

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