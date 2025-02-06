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Архангельский район

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Февраль
Башкирия сместила границы
6 февраля, 06:40
Ноябрь 2024
В Башкирии меняют границы
19 ноября 2024, 08:07
Август 2024
Дети получили пулевые ранения в Башкирии
27 августа 2024, 10:30
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа 2024, 05:04
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа 2024, 04:28
Июль 2024
Машина с ребенком утонула в Башкирии
Водитель легкового автомобиля не смог переехать реки вброд — на его счастье мимо ехали спасатели, сообщает ГК по ЧС РБ.
15 июля 2024, 07:05
Июнь 2024
«Мерседес» влетел под фуру в Башкирии
Трагическая авария с фурой произошла на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, сообщил начальник ГАИ Башкортостана Владимир Севастьянов.
19 июня 2024, 07:27
Апрель 2024
В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму
Бандиты кошмарили жителей 7 районов республики, вытаскивая из домов наградные значки, технику и инструменты.
4 апреля 2024, 10:27

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