База отдыха оказалась под водой в Башкирии

— Угрозы жизни и здоровья людей нет. На места работают сотрудники МЧС России, Госкомитета республики по ЧС и администрации Белорецкого района, — отмечают в МЧС Башкирии.



Спасатели проводят работу с местным населением. Они через громкоговорители рассказывают о сложившейся ситуации, а также посещают с профилактическими и предупреждающими об угрозе затопления визитами частные дома. Если вода поднимется до критического уровня, то у спасателей уже всё готово к эвакуации людей.