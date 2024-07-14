База отдыха оказалась под водой в Башкирии

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Потоп произошел на территории гостиничного загородного комплекса у села Новоабзаково Белорецкого района Башкирии утром в воскресенье, 14 июля. Землю и домики на базе отдыха затопила вышедшая из берегов из-за ливней река Малый Кизил. На фото МЧС Башкирии с территории потопа можно заметить, что вода охватила строения. Люди ходят по базе отдыха практически по колено в воде. Помимо зданий гостиницы, вода угрожает затопить частные дома.
— Угрозы жизни и здоровья людей нет. На места работают сотрудники МЧС России, Госкомитета республики по ЧС и администрации Белорецкого района, — отмечают в МЧС Башкирии.
Спасатели проводят работу с местным населением. Они через громкоговорители рассказывают о сложившейся ситуации, а также посещают с профилактическими и предупреждающими об угрозе затопления визитами частные дома. Если вода поднимется до критического уровня, то у спасателей уже всё готово к эвакуации людей.
Напомним, ранее в Башкирии из-за розлива реки пришлось на лодках эвакуировать отдыхавших в летнем лагере детей. Смена для них закончилась на три дня раньше. Моменты эвакуации ребят спасателями попали на видео свидетелей процесса.