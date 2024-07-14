Детей эвакуировали из затопленной базы в Башкирии

Спасатели МЧС Башкирии экстренно вывезли из загородной гостиницы в районе села Новоабзаково Белорецкого района 17 детей. Причина срочной эвакуации — резкий подъем уровня воды в реке Малый Кизил. Он произошел из-за длительных мощных ливней, прошедших в регионе в первой половине июня 2024 года. Речная вода затопила не только базу отдыха, но и частные дома на трех улицах в селе Новоабзаково. Помимо 17 детей зону подтопления покинули 150 взрослых. Они эвакуировались самостоятельно. Детей передали родителям.



Как отмечают в МЧС Башкирии, уровень воды в реке постепенно снижается. В ведомстве ситуацию поставили на постоянный контроль.