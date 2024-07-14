Детей эвакуировали из затопленной базы в Башкирии

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Спасатели МЧС Башкирии экстренно вывезли из загородной гостиницы в районе села Новоабзаково Белорецкого района 17 детей. Причина срочной эвакуации — резкий подъем уровня воды в реке Малый Кизил. Он произошел из-за длительных мощных ливней, прошедших в регионе в первой половине июня 2024 года. Речная вода затопила не только базу отдыха, но и частные дома на трех улицах в селе Новоабзаково. Помимо 17 детей зону подтопления покинули 150 взрослых. Они эвакуировались самостоятельно. Детей передали родителям.
Как отмечают в МЧС Башкирии, уровень воды в реке постепенно снижается. В ведомстве ситуацию поставили на постоянный контроль.
По данным министра экологии Башкирии Нияза Фазылова, уровень воды поднялся за последние сутки, 13–14 июля, в трех районах региона — Белорецком, Зилаирском, Бурзянском. Это касается пяти водохранилищ — Юмагузинского, Тирлянского, Кагинского Авзянского и Узянского. Самый высокий уровень подъема наблюдается в последнем — 50 см. Для прохождения вод на 50% увеличен сброс вод из Юмагузинского водохранилища. Это может привести к подтоплению соседних с ним населенных пунктов. Ожидается, что скоро интенсивность осадков и, соответственно, уровень воды упадут. Все экстренные службы находятся в режиме готовности.