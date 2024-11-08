Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии

Пилот из Башкирии приняла участие в конкурсе красоты. Уроженка Стерлитамака Мария Литвинова оказалась в полуфинале конкурса «Мисс Авиа». В профессии пилота девушка уже более десяти лет.