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Трамп победил: реакция рынка и инвесторов
8 ноября, 09:00
Черная пятница — главные лайфхаки
31 октября, 11:27
Когда кончится СВО — прогнозы сторон
14 октября, 09:59
Путин дал четкий сигнал
4 октября, 18:47
Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков
9 сентября, 12:14
Кто стрелял в Трампа?
Рассказываем всё, что известно о покушении на кандидата в президенты США.
14 июля, 11:15
Трамп побил Байдена: чем закончились дебаты в США
28 июня, 12:58
Джефф Монсон принял ислам в Москве
19 июня, 20:11
«Тетрису» — 40 лет: история легенды, покорившей мир
6 июня, 12:02
Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии
Пилот из Башкирии приняла участие в конкурсе красоты. Уроженка Стерлитамака Мария Литвинова оказалась в полуфинале конкурса «Мисс Авиа». В профессии пилота девушка уже более десяти лет.
5 июня, 17:03
Песков: США подталкивают Киев к уничтожению украинского народа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Америка подталкивает Киев на противостояние до последнего украинца.
18 апреля, 14:24
2023
«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки
Ранее санкции против главы Башкирии, а также ряда региональных чиновников и предприятий ввели США, Канада, Великобритания и Украина.
19 декабря 2023, 08:11
Politico: Как США выстраивать отношения с Россией после украинского конфликта
17 октября 2023, 22:40

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