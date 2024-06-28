Трамп побил Байдена: чем закончились дебаты в США

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Вечером 27 июня 2024 года состоялись ожесточенные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. Это были первые дебаты в истории США, проведенные до выдвижения кандидатов от партий. В течение полутора часов кандидаты обсуждали важнейшие вопросы, волнующие американцев. Однако неясно, кто из них сумел убедить зрителей в своей правоте.
Без личных нападок никуда. Байден назвал Трампа «тем парнем» и обвинял его в измене жене с порнозвездой. Трамп, в свою очередь, несколько раз упомянул о возрасте Байдена и его проблемах со здоровьем. Его физическая немощь и постоянные оговорки стали предметом обсуждения не только среди зрителей, но и внутри его собственной партии. Штаб Байдена на неделю закрыл его в резиденции для подготовки, что вызвало слухи о медицинской подготовке. Байден отказался проходить тест на допинг перед дебатами, что дало Трампу повод заявить, что действующий президент придет «обколотый стимуляторами».
— А я только что выиграл два клубных чемпионата, даже среди взрослых. Чтобы сделать это, нужно быть очень умным и уметь далеко отбивать мяч. Байден не сможет это сделать. Он не в состоянии отбить мяч на 46 метров, — не упустил возможность похвастаться своими спортивными достижениями бывший президент США.
Байден ответил на это, предложив провести соревнование по вождению. Однако, Трамп решил «не вести себя как дети», и дискуссия о спортивных достижениях кандидатов быстро закончилась.
Трамп не упустил возможность напомнить о судьбе сына Байдена, Хантера, который был признан виновным в нарушениях при хранении огнестрельного оружия.
— Его сын — уголовник, и вероятно, ему предстоит ещё не раз оказаться за решёткой… Джо, как только покинет свой офис, рискует быть осуждённым за все преступления, которые он совершил., — заявил Трамп.
Во время дебатов неожиданно много времени было уделено теме России и конфликту на Украине. Байден, как и следовало ожидать, не удержался от оскорбительных высказываний в адрес президента России:
— Путин утверждает, что хотел бы восстановить Советскую Империю… Ему не нужна часть Украины, ему нужна вся Украина. Он не остановится там, если захватит Украину.
Трамп, в свою очередь, заявил, что если бы он был президентом, конфликта на Украине вообще бы не было:
— Я прекращу этот конфликт между Путиным и Зеленским как президент. Люди умирают вообще без всякой надобности, совершенно бесполезно, глупо.
Команда Байдена настояла на особых правилах: микрофон второго кандидата отключался, пока говорил первый, в зале не было живой аудитории и журналистов, а кандидаты не могли приносить заметки или консультироваться с штабами. Это должно было минимизировать давление на Байдена, но, несмотря на все меры, он выглядел растерянным и медлительным.
— Дебаты были отлично организованы, в отличие от 2020 года, когда оппоненты перебивали друг друга и с первых слов перешли на личности, — отметил политтехнолог Павел Дубравский.
После дебатов CNN провел опрос среди телезрителей. 67% граждан проголосовали за Трампа как победителя первого раунда. Многих насторожило, что Байден терял мысль, путал факты и говорил непонятно.
— Это были дебаты, меняющие правила игры, в том смысле, что прямо сейчас, когда мы говорим, в Демократической партии царит глубокая, огромная паника, — заявил ведущий CNN Джон Кинг.
Дебаты показали, что Трамп сохранил свою энергию и харизму, тогда как Байден выглядел менее уверенным.
— Трамп победил на этих дебатах, но не из-за своих личных качеств, а в силу слабости оппонента, — отметил политтехнолог Павел Дубравский.
В первом раунде дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом оба кандидата продемонстрировали свои уникальные подходы к обсуждению ключевых вопросов. Байден, опираясь на свой обширный политический опыт, активно использовал статистику и факты для подкрепления своих аргументов. Он особенно уделил внимание вопросам здравоохранения и экономики, предлагая конкретные планы по их реформированию. Однако его выступление было омрачено некоторыми моментами, связанными с его физической формой и речью, что вызвало обсуждения среди зрителей и аналитиков о его способности выполнять обязанности президента.
Трамп, в свою очередь, продолжил использовать свой стиль агрессивной риторики и часто переходил на личности, критикуя не только Байдена, но и ведущего дебатов. Его подход привлек внимание тех, кто ищет решительного лидера, способного выступать против установленного порядка. Однако его аргументация зачастую оставалась на уровне общих заявлений, без конкретики и подтверждений, что могло оттолкнуть избирателей, ищущих серьезные предложения по решению насущных проблем.
В преддверии второго раунда дебатов, запланированного на 10 сентября, обе стороны активно готовятся, стремясь исправить ошибки и усилить свои позиции. Для Байдена важно не только продемонстрировать свои знания и планы, но и улучшить свою коммуникативную стратегию, чтобы избежать повторения проблем первого дебата. Трампу же необходимо продолжать демонстрировать свою решительность и харизму, одновременно с тем, предложив более конкретные и убедительные аргументы по ключевым вопросам.
Вопрос о том, останется ли Байден кандидатом от Демократической партии, остается открытым.