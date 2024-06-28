Трамп побил Байдена: чем закончились дебаты в США

Без личных нападок никуда. Байден назвал Трампа «тем парнем» и обвинял его в измене жене с порнозвездой. Трамп, в свою очередь, несколько раз упомянул о возрасте Байдена и его проблемах со здоровьем. Его физическая немощь и постоянные оговорки стали предметом обсуждения не только среди зрителей, но и внутри его собственной партии. Штаб Байдена на неделю закрыл его в резиденции для подготовки, что вызвало слухи о медицинской подготовке. Байден отказался проходить тест на допинг перед дебатами, что дало Трампу повод заявить, что действующий президент придет «обколотый стимуляторами».