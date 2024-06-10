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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

После «Крокуса» в Башкирии предложили реформу охраны

После «Крокуса» в Башкирии предложили реформу охраны

10 июня 2024, 06:43
Фото: 1MI
Депутаты Башкирии предложили разрешить контракты с охранными предприятиями без проведения торгов. Таким образом народные избранники хотят предотвратить подход «дешевле — лучше» при закупке услуг по охране.

Проект закона парламентарии намерены отправить в Госдуму. Как пояснили Mkset в Курултае республики, инициатива родилась на заседании по антитеррористической защите после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл».

Спикер Константин Толкачев пояснил, что сейчас законодательство предусматривает возможность закупок у единственного поставщика без конкурса, распространить эту практику авторы инициативы хотят также на товары и услуги, связанные с охраной.

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По мнению председателя парламента региона, сейчас при закупке предприниматели ориентируются на поставщиков наиболее дешевых услуг, из-за чего службы более профессиональной охраны не могут получить тендер, так как их стоимость гораздо выше. Желание сэкономить же очевидно вынуждает предпринимателей выбирать первый вариант.

Авторы инициативы надеются, что благодаря закону приоритет убдет иметь качество охраны, а не низкая цена.

Отправить законопроект на федеральный уровень народные избранники намерены в июне — на заседании по итогам весенней рабочей сессии.

#Политика#Общество#Башкортостан#Терроризм#Депутаты#Новости Башкирии#Теракт#Нападение#Охрана#Законопроекты#Крокус#Борьба с терроризмом
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