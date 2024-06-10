После «Крокуса» в Башкирии предложили реформу охраны

По мнению председателя парламента региона, сейчас при закупке предприниматели ориентируются на поставщиков наиболее дешевых услуг, из-за чего службы более профессиональной охраны не могут получить тендер, так как их стоимость гораздо выше. Желание сэкономить же очевидно вынуждает предпринимателей выбирать первый вариант.