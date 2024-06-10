После «Крокуса» в Башкирии предложили реформу охраны

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Проект закона парламентарии намерены отправить в Госдуму. Как пояснили Mkset в Курултае республики, инициатива родилась на заседании по антитеррористической защите после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл».
Спикер Константин Толкачев пояснил, что сейчас законодательство предусматривает возможность закупок у единственного поставщика без конкурса, распространить эту практику авторы инициативы хотят также на товары и услуги, связанные с охраной.
По мнению председателя парламента региона, сейчас при закупке предприниматели ориентируются на поставщиков наиболее дешевых услуг, из-за чего службы более профессиональной охраны не могут получить тендер, так как их стоимость гораздо выше. Желание сэкономить же очевидно вынуждает предпринимателей выбирать первый вариант.
Авторы инициативы надеются, что благодаря закону приоритет убдет иметь качество охраны, а не низкая цена.
Отправить законопроект на федеральный уровень народные избранники намерены в июне — на заседании по итогам весенней рабочей сессии.