В Уфе эвакуировали дом

Пожарные эвакуировали из жилой многоэтажки на улицы Свободы в Уфе 17 человек, трое из них — дети. Причина эвакуации — пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже здания. Огонь охватил днем в понедельник, 1 июля, три квадратных метра в кухне квартиры. Там сгорела почти вся мебель и техника. На пепелище было найдено тело мужчины. Ему было 84 года.