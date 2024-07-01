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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Уфе эвакуировали дом

В Уфе эвакуировали дом

1 июля 2024, 12:34
Фото: МЧС Башкирии
Спасатели вывели из огня почти два десятка человек из-за смертельного пожара на кухне, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Пожарные эвакуировали из жилой многоэтажки на улицы Свободы в Уфе 17 человек, трое из них — дети. Причина эвакуации — пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже здания. Огонь охватил днем в понедельник, 1 июля, три квадратных метра в кухне квартиры. Там сгорела почти вся мебель и техника. На пепелище было найдено тело мужчины. Ему было 84 года.

На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная версия причины пожара пока не озвучена.

Напомним, ранее стало известно о гибели мужчины в дачном доме в садовом товариществе в Ишимбайском районе Башкирии. Главная версия причины пожара — курение в постели.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Спасатели#Эвакуация#Жертвы#Жилой дом#Пресс-служба#Смертельный пожар#Использование огнетушителя
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