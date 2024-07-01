В Уфе эвакуировали дом

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Пожарные эвакуировали из жилой многоэтажки на улицы Свободы в Уфе 17 человек, трое из них — дети. Причина эвакуации — пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже здания. Огонь охватил днем в понедельник, 1 июля, три квадратных метра в кухне квартиры. Там сгорела почти вся мебель и техника. На пепелище было найдено тело мужчины. Ему было 84 года.
На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная версия причины пожара пока не озвучена.
Напомним, ранее стало известно о гибели мужчины в дачном доме в садовом товариществе в Ишимбайском районе Башкирии. Главная версия причины пожара — курение в постели.