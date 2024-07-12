Путин наградил «Хонду» из Башкирии

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Уроженец Башкирии был представлен к ордену Святого Георгия. Таким образом были отмечены заслуги военнослужащего-участника СВО из Хайбуллинского района республики.
Сообщается, что участие в боевых действиях мужчина принимает под позывным «Хонда». В зоне спецоперации он находится с конца весны 2023 года. Отмечается, что при выполнении боевых задач военнослужащий получил ранение, но успешно прошел курс реабилитации, после чего вернулся на СВО.
Напомним, ранее участники СВО из Башкирии записали видеообращение к студенту-дебоширу из Сибая. Молодой человек с кулаками набросился на свою сокурсницу. Примечательно, что до этого он написал ряд нелицеприятных высказываний в адрес девушки и её родителей. К слову, её отец также является участником СВО. Вскоре после этого парень записал видео с извинениями.