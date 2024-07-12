Путин наградил «Хонду» из Башкирии

Напомним, ранее участники СВО из Башкирии записали видеообращение к студенту-дебоширу из Сибая. Молодой человек с кулаками набросился на свою сокурсницу. Примечательно, что до этого он написал ряд нелицеприятных высказываний в адрес девушки и её родителей. К слову, её отец также является участником СВО. Вскоре после этого парень записал видео с извинениями.