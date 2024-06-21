Сибайский «боец» получил привет от бойцов с СВО

Напомним, резонансная история произошла в Башкирии на этой неделе. Студент медколледжа в Сибае набросился с кулаками на девушку, с которой они вместе учились. Причиной тому стала словесная перепалка между ними в общем чате студентов. Как стало известно позднее, из образовательного учреждения парня было решено отчислить.