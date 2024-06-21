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Сибайский «боец» получил привет от бойцов с СВО

Сибайский «боец» получил привет от бойцов с СВО

21 июня 2024, 07:05
Фото: 1MI
К избившему студентку медколледжа парню в видео обратился участник специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Участник СВО из Башкирии записал видеообращение к молодому человеку, избившему свою однокурсницу. Возмущенный подобным поведением военнослужащий предложил ему отправиться на спецоперацию.

— Приезжай сюда, если тебе не хватает убийств. Посмотришь, что тут происходит, — сказал он в своем обращении.

Напомним, резонансная история произошла в Башкирии на этой неделе. Студент медколледжа в Сибае набросился с кулаками на девушку, с которой они вместе учились. Причиной тому стала словесная перепалка между ними в общем чате студентов. Как стало известно позднее, из образовательного учреждения парня было решено отчислить.

Видео: 1MI
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