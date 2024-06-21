Сибайский «боец» получил привет от бойцов с СВО

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Участник СВО из Башкирии записал видеообращение к молодому человеку, избившему свою однокурсницу. Возмущенный подобным поведением военнослужащий предложил ему отправиться на спецоперацию.
— Приезжай сюда, если тебе не хватает убийств. Посмотришь, что тут происходит, — сказал он в своем обращении.
Напомним, резонансная история произошла в Башкирии на этой неделе. Студент медколледжа в Сибае набросился с кулаками на девушку, с которой они вместе учились. Причиной тому стала словесная перепалка между ними в общем чате студентов. Как стало известно позднее, из образовательного учреждения парня было решено отчислить.