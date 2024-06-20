Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае

На скриншотах (некоторые сообщения к настоящему моменту уже оказались удалёнными), оказавшихся в распоряжении редакции, видно, что в ответ на грубость одна из девушек резюмировала низкие, по её мнению, умственные способности своего одногруппника. К слову, именно она и обнародовала переписку. В ответ на намек в скудоумии она получила от молодого человека ряд нелицеприятных высказываний в адрес своих родителей. Студентка перехватывает эстафету и также проходится по ребёнку обидчика. Дальнейшее развитие конфликта — то самое видео — и стало предметом резонанса.