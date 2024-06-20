Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как выяснилось, спор возник, когда староста группы попросила студентов уйти пораньше с обеда — необходимо было пройти некий опрос. Перспектива остаться голодным сильно не понравился студенту, что он и донёс одногруппникам в общей беседе в Vk, используя достаточно грубую форму.
На скриншотах (некоторые сообщения к настоящему моменту уже оказались удалёнными), оказавшихся в распоряжении редакции, видно, что в ответ на грубость одна из девушек резюмировала низкие, по её мнению, умственные способности своего одногруппника. К слову, именно она и обнародовала переписку. В ответ на намек в скудоумии она получила от молодого человека ряд нелицеприятных высказываний в адрес своих родителей. Студентка перехватывает эстафету и также проходится по ребёнку обидчика. Дальнейшее развитие конфликта — то самое видео — и стало предметом резонанса.
Напомним, инцидент произошел в Сибайском медколледже. В соцсетях появились кадры, на которых молодой человек с особой жестокостью избивает девушку. Местные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что юноша решил «проучить» студентку за якобы нелестные слова в адрес её ребенка.
С самим студентом позже созвонились журналисты, молодой человек в беседе раскаялся в содеянном и пообещал принести извинения пострадавшей. Между тем в сеть попали и другие кадры с монологом студента, в ходе которого он, напротив, утверждает, что причинение боли девушке принесло ему удовлетворение.
Ранее пользователи соцсетей, представившись знакомыми молодого человека, принялись рассказывать подробности его биографии и положения его родственников. Было также указано на предполагаемую страницу юноши в соцсетях, однако никаких достоверных подтверждений информации не было.