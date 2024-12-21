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Хайбуллинский район

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2024
Пожилого убийцу ищут в Башкирии
21 декабря, 17:27
Башкирия оденет Афганистан
29 ноября, 08:46
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Пожар охватил 100 га в Башкирии
4 октября, 07:28
База отдыха вспыхнула в Башкирии
28 сентября, 03:43
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября, 18:17
Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников
2 сентября, 07:31
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа, 05:25
Карьер «Юбилейный» в Башкирии оказался подтоплен после сильных дождей
С месторождения экстренно эвакуировали сотрудников, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
25 июля, 14:52
Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии
22 июля, 14:43
Путин наградил «Хонду» из Башкирии
Указом Президента РФ военнослужащего из Башкирии наградили ордену Святого Георгия за проявленные мужество и героизм во время СВО, сообщает администрация Хайбуллинского района республики.
12 июля, 12:16
Мужчина погиб в огне в Башкирии
По одной из версий, мужчина сгорел из-за неосторожности при курении, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
6 июля, 05:41
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование
7 мая, 09:34
Глава крупнейшего района Зауралья без помощи жителей не справится
Заявление чиновник опубликовал ранее в соцсетях.
27 марта, 11:45
В Башкирии разбираются в обстоятельствах гибели музыканта
В Хайбуллинском районе на больничной койке умер музыкант. Молодого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение, когда у него из горла пошла кровь.
1 марта, 14:58
«Парень с обострённым чувством справедливости»: житель Башкирии погиб на СВО
Без отца остались двое детей в Хайбуллинском районе.
18 февраля, 10:27
С первого дня на фронте. В Башкирии похоронили командира, погибшего на СВО
Значительная часть жизни Руслана Хакимова была связана с Оренбургской областью. После училища он отслужил в армии и подписал контракт с вооружёнными силами.
11 февраля, 11:24
2023
Больницы Башкирии хотят закупиться бумагой на 2 млн рублей
Медучреждения запросили более 5 тысяч пачек.
27 ноября 2023, 10:32

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