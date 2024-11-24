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Военнослужащий

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2024
Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
24 ноября, 14:12
Срочно. Депутат из Башкирии исчез на СВО
1 ноября, 11:49
Видео. ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО
20 сентября, 07:53
За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
18 сентября, 09:19
Кому в Башкирии платят больше ₽300000
10 сентября, 05:41
Рядовым сотрудникам в Уфе готовы платить по ₽400000
6 сентября, 05:19
Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
28 августа, 16:34
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
24 августа, 11:54
Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии
22 августа, 14:10
Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии
5 августа, 17:02
Путин наградил «Хонду» из Башкирии
Указом Президента РФ военнослужащего из Башкирии наградили ордену Святого Георгия за проявленные мужество и героизм во время СВО, сообщает администрация Хайбуллинского района республики.
12 июля, 12:16
В Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем
Траурная церемония состоялась в Дюртюлях.
12 июня, 14:02
Депутата из Башкирии ранили в зоне СВО
20 мая, 13:23
В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО
У военнослужащего осталось три дочери.
14 мая, 05:00
«Наломал дров»: глава Башкирии высказался об инциденте с вооруженным военным
21 марта, 10:07
На похороны участников СВО в Уфе выделили 1,6 млн рублей
12 февраля, 16:47
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
22 января, 10:57
2023
Власти Уфы рассказали, могут ли призывника забрать в армию сразу из военкомата
На данный момент парни призывного возраста должны приходить специальные комиссии.
13 октября 2023, 12:41
Начало осеннего призыва — 2023 в Уфе запланировано на 1 октября
26 сентября 2023, 14:20
Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году
22 сентября 2023, 11:22

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