Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Напомним, ранее спор будущих врачей перерос в конфликт с рукоприкладством. Один из очевидцев записал на видео, как юноша жестоко избивает свою одногруппницу.
Молодой человек заявил, что он очень сожалеет о своём поступке и ранее не позволял себе подобных действий. Кроме того, парень добавил, что он до сих пор не понимает, «что на него нашло».
Помимо этого, юноша извинился за оскорбления в адрес отца избитой девушки. Выяснилось, что родитель студентки — военнослужащий, принимающий участие в спецоперации.
— Я не знал, что твой отец находится на СВО и борется за наше мирное небо. Если бы я знал, ни в коем случае не стал бы затрагивать эту тему, — оправдался юноша.
Между тем, как сообщал Mkset, студента из колледжа всё же решили отчислить.
Свою вину за содеянное юноша признал, сейчас в отношении него проводится проверка.