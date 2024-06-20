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Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке

Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке

20 июня 2024, 12:00
Фото: vk.com
В соцсетях обнародовали видео извинений студента Сибайского медколледжа, избившего свою одногруппницу.

Напомним, ранее спор будущих врачей перерос в конфликт с рукоприкладством. Один из очевидцев записал на видео, как юноша жестоко избивает свою одногруппницу.

Молодой человек заявил, что он очень сожалеет о своём поступке и ранее не позволял себе подобных действий. Кроме того, парень добавил, что он до сих пор не понимает, «что на него нашло».

Помимо этого, юноша извинился за оскорбления в адрес отца избитой девушки. Выяснилось, что родитель студентки — военнослужащий, принимающий участие в спецоперации.

— Я не знал, что твой отец находится на СВО и борется за наше мирное небо. Если бы я знал, ни в коем случае не стал бы затрагивать эту тему, — оправдался юноша.

Между тем, как сообщал Mkset, студента из колледжа всё же решили отчислить.

Свою вину за содеянное юноша признал, сейчас в отношении него проводится проверка.

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