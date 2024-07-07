Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На Башкирию в ближайшие дни обрушатся ливни и грозы. При этом установившаяся в минувшие несколько недель также пока не покинет республику. По данным Башгидромета, в воскресенье, 7 июля, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +27 до +32°.
В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют кратковременные осадки: по республике в начале недели пройдут дожди и грозы. В ночное время ожидается в среднем +16, +21°, днем воздух прогреется до +30°. Осадки и усиление ветра ждут жителей республики и на следующий день.
Во вторник, по прогнозам синоптиков, к дождям и грозам добавиться град. К счастью, он пройдет локально. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +23, +28°.