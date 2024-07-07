Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

На Башкирию в ближайшие дни обрушатся ливни и грозы. При этом установившаяся в минувшие несколько недель также пока не покинет республику. По данным Башгидромета, в воскресенье, 7 июля, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +27 до +32°.