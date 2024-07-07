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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

7 июля 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
В начале недели по республике пройдут дожди и грозы, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Башкирию в ближайшие дни обрушатся ливни и грозы. При этом установившаяся в минувшие несколько недель также пока не покинет республику. По данным Башгидромета, в воскресенье, 7 июля, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +27 до +32°.

В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют кратковременные осадки: по республике в начале недели пройдут дожди и грозы. В ночное время ожидается в среднем +16, +21°, днем воздух прогреется до +30°. Осадки и усиление ветра ждут жителей республики и на следующий день.

Во вторник, по прогнозам синоптиков, к дождям и грозам добавиться град. К счастью, он пройдет локально. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +23, +28°.

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