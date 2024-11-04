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Башгидромет

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Ноябрь
Аномальный ноябрь ждёт Башкирию
4 ноября, 09:30
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Октябрь
Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды
13 октября, 15:23
Гнев небес обрушится на Башкирию
9 октября, 09:43
Обалденную погоду обещают в Уфе
8 октября, 12:31
Третье лето наступает в Башкирии
7 октября, 13:19
Уфу будет «колбасить»
2 октября, 09:33
Сентябрь
Уфу ждут погодные качели
25 сентября, 18:24
Погода в Башкирии удивила даже синоптиков
12 сентября, 09:12
Август
Погода в Башкирии кардинально изменится
27 августа, 10:04
Башкирия готовится к новому паводку
13 августа, 13:34
Погода в Башкирии ошеломит всех
4 августа, 08:29
Июль
Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз
7 июля, 07:14
Когда в Башкирии будет нормальная погода
6 июля, 14:01
Погода в Башкирии будет как в песне
Синоптики прогнозируют практически полное безветрие, сообщает Башгидромет.
3 июля, 10:29
Июнь
Еще один ураган? : жителей Башкирии предупреждают о непогоде в выходные
28 июня, 05:07

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