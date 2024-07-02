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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Женщина зарезала соседку в Башкирии

Женщина зарезала соседку в Башкирии

2 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Обвиняемой в убийстве жительнице Нефтекамска избрана мера пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Нефтекамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по мере пресечения в отношении 41-летней местной жительницы. Следствие считает ее причастной к гибели ее соседки. Следователь ходатайствовал в суд о двух месяцах содержания под стражей на период предварительного расследования жестокого убийства.

Кровавая расправа произошла в Нефтекамске в воскресенье, 30 июня. По версии следствия, тогда между двумя соседками вспыхнула ссора. 41-летняя участница склоки не нашла иных аргументов в споре и взялась за нож. Она вонзила лезвие в тело оппонентки. Женщина скончалась от ранений на месте нападения. На трупе соседки криминалисты потом насчитали три удара ножом в грудь и живот. Подозреваемую вычислили по «горячим следам».

Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия, но постановление пока не вступило в законную силу, и адвокат имеет возможность его обжаловать.

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