Женщина зарезала соседку в Башкирии

Кровавая расправа произошла в Нефтекамске в воскресенье, 30 июня. По версии следствия, тогда между двумя соседками вспыхнула ссора. 41-летняя участница склоки не нашла иных аргументов в споре и взялась за нож. Она вонзила лезвие в тело оппонентки. Женщина скончалась от ранений на месте нападения. На трупе соседки криминалисты потом насчитали три удара ножом в грудь и живот. Подозреваемую вычислили по «горячим следам».