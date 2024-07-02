Женщина зарезала соседку в Башкирии

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Нефтекамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по мере пресечения в отношении 41-летней местной жительницы. Следствие считает ее причастной к гибели ее соседки. Следователь ходатайствовал в суд о двух месяцах содержания под стражей на период предварительного расследования жестокого убийства.
Кровавая расправа произошла в Нефтекамске в воскресенье, 30 июня. По версии следствия, тогда между двумя соседками вспыхнула ссора. 41-летняя участница склоки не нашла иных аргументов в споре и взялась за нож. Она вонзила лезвие в тело оппонентки. Женщина скончалась от ранений на месте нападения. На трупе соседки криминалисты потом насчитали три удара ножом в грудь и живот. Подозреваемую вычислили по «горячим следам».
Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия, но постановление пока не вступило в законную силу, и адвокат имеет возможность его обжаловать.