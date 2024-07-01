Женщине подали салат со стеклом в семейном кафе в Башкирии

Устав ждать ответ от бизнесменов, женщина заявила гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму ₽20 000. Спор владельца кафе «Мама Зина» и гостьи заведения рассматривал Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан. Сам факт стекла в салате владелец точки общепита не оспаривал, но платить компенсацию отказался. Он рассказал в суде, что кафе работает около года, но прибыли не приносит. Его ежемесячный доход составляет всего ₽100 000 рублей, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и мать-пенсионер. По судебной практике размер компенсации, как прикинул бизнесмен, может составлять 200-300 рублей.