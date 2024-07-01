Женщине подали салат со стеклом в семейном кафе в Башкирии

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Визит в семейное кафе-столовую «Мама Зина» в Нефтекамске едва не закончился трагедией для жительницы Башкирии. Женщина вместе с коллегой заглянула туда на обед. Вместе они набрали блюд на ₽796. Среди угощений — салат из свеклы, который в столовой подавали в салатнице-креманке в виде груши.
Наслаждаясь обедом, женщина почувствовали скрип на зубах. Когда она достала изо рта осколок стекла от креманки, то пришла в ужас. Ведь она, мать двух несовершеннолетних детей, могла проглотить осколок и погибнуть. Женщина и ее коллега сняли осколок на фото и видео. Стекло успело порезать рот пострадавшей. К столику пригласили представителей кафе. Те вернули ₽796 за обед и пообещали компенсировать моральный вред, выплатив ₽5 000. Но потом перестали выходить на связь.
Устав ждать ответ от бизнесменов, женщина заявила гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму ₽20 000. Спор владельца кафе «Мама Зина» и гостьи заведения рассматривал Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан. Сам факт стекла в салате владелец точки общепита не оспаривал, но платить компенсацию отказался. Он рассказал в суде, что кафе работает около года, но прибыли не приносит. Его ежемесячный доход составляет всего ₽100 000 рублей, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и мать-пенсионер. По судебной практике размер компенсации, как прикинул бизнесмен, может составлять 200-300 рублей.
Суд удовлетворил требования истицы частично. За стекло в салате кафе выплатит женщине ₽3 000, а еще ₽1 500 отдаст государству в виде штрафа.