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Заключение под стражу

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Октябрь
Видео. Престарелый развратник арестован в Уфе
28 октября, 12:20
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
Сентябрь
Стражей закона отправили под стражу в Башкирии
20 сентября, 14:02
Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии
18 сентября, 11:58
Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске
13 сентября, 15:01
Август
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
22 августа, 16:02
В Башкирии мужчина напал на соседа с топором
20 августа, 15:26
Июль
Экс-советник главы Башкирии останется за решеткой
22 июля, 10:13
Женщина зарезала соседку в Башкирии
2 июля, 12:26

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