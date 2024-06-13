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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

В Башкирии медведь стал участником мотогонок

В Башкирии медведь стал участником мотогонок

13 июня 2024, 17:01
Фото: 1MI
Необычное видео с обитателем леса обсуждают в соцсетях.

Медведь предпринял отчаянную попытку догнать мотоциклиста в окрестностях с турбазы в Баймакском районе. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как косолапый изо всех сил пытается нагнать удаляющийся от него мотоцикл.

Видео: Моя Уфа/ Telegram

К счастью, никто не пострадал. В какой-то момент косолапый решил оставить погоню и свернул в сторону леса.

Отметим, что встречи с дикими животными отнюдь не редкость в Башкирии. Так, недавно медведя заметили вблизи автодороги в Мелеузовском районе республики.

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