В Башкирии медведь стал участником мотогонок

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Медведь предпринял отчаянную попытку догнать мотоциклиста в окрестностях с турбазы в Баймакском районе. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как косолапый изо всех сил пытается нагнать удаляющийся от него мотоцикл.
К счастью, никто не пострадал. В какой-то момент косолапый решил оставить погоню и свернул в сторону леса.
Отметим, что встречи с дикими животными отнюдь не редкость в Башкирии. Так, недавно медведя заметили вблизи автодороги в Мелеузовском районе республики.