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На пруд в Башкирию вернулся лебедь, чью спутницу несколько лет назад убили браконьеры

17 апреля 2023, 15:39
Фото: 1MI
Трагичную историю изящной птицы рассказал в соцстеях глава Белорецкого района

На Тирлянский пруд прилетели лебеди. Всего там три птицы: двое из них образуют пару, а один лебедь уже на протяжении нескольких лет остаётся одиноким. Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

По словам Иванюты, с одиноким лебедем, прилетающим по весне на пруд, связана трагичная история. Несколькими годами ранее браконьеры убили его лебёдушку. После этого лебедь оставался на пруду до глубокой осени.

Фото: Владимир Калиниченко / Андрей Иванюта/ VK.com

С приходом морозов водоем начал покрываться ледяной коркой и птица едва не оказалась скована первым льдом. Сельчане пригласили ветеринара, сами помогали освободить птицу. С этого момента одинокая птица каждую весну возвращается на пруд и время от времени плавает в водоёме в компании другой лебяжьей пары.

— Он прилетает каждую весну. Иногда плавает в компании знакомой пары. Но сам так и остался одиноким, — рассказывает Андрей Иванюта.

Напомним, ранее браконьеры серьёзно ранили лебедя в селе Исянбетово. Пару птиц, одна из которых была ранена, нашли местные жители. Как стало известно позднее, птицу не удалось спасти — лебедь истёк кровью.

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