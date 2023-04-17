На пруд в Башкирию вернулся лебедь, чью спутницу несколько лет назад убили браконьеры

На Тирлянский пруд прилетели лебеди. Всего там три птицы: двое из них образуют пару, а один лебедь уже на протяжении нескольких лет остаётся одиноким. Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.