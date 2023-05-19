В национальном парке «Башкирия» лось раньше времени открыл купальный сезон

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В социальных сетях национального парка “Башкирия”, что в Мелеузовском районе, появилось видео, которое случайно заснял инспектор нацпарка, патрулировавший территорию. На видео лось, удивляющий своей мощью и уверенностью, переплывает огромный водоем и порой кажется, что лось патрулирует поездку инспектора по воде.
В конце видео большой сохатый пловец выбирается на берег и спокойно идет по своим лосиным делам.
Напомним, этой весной звездой нацпарка «Башкирии» побыла медведица или медведь, который после спячки весьма танцевально чесался о дерево, чтобы обработать шерсть от паразитов.