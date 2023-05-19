В национальном парке «Башкирия» лось раньше времени открыл купальный сезон

В социальных сетях национального парка “Башкирия”, что в Мелеузовском районе, появилось видео, которое случайно заснял инспектор нацпарка, патрулировавший территорию. На видео лось, удивляющий своей мощью и уверенностью, переплывает огромный водоем и порой кажется, что лось патрулирует поездку инспектора по воде.