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Published Сегодня, 04:27

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В национальном парке «Башкирия» лось раньше времени открыл купальный сезон

19 мая 2023, 04:27
Фото: 1MI

Инспектор нацпарка Башкирия заснял как лось переплыл Юмагузинское водохранилище

Судя по кадрам не совсем понятно кто кого патрулировал.

В социальных сетях национального парка “Башкирия”, что в Мелеузовском районе, появилось видео, которое случайно заснял инспектор нацпарка, патрулировавший территорию. На видео лось, удивляющий своей мощью и уверенностью, переплывает огромный водоем и порой кажется, что лось патрулирует поездку инспектора по воде.

В конце видео большой сохатый пловец выбирается на берег и спокойно идет по своим лосиным делам.

Видео: 1MI

Напомним, этой весной звездой нацпарка «Башкирии» побыла медведица или медведь, который после спячки весьма танцевально чесался о дерево, чтобы обработать шерсть от паразитов.



В нацпарке «Башкирия»» пробудившийся медведь танцевально чесал спину и попал на видео
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Видео
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